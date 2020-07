Dierenbescherming waarschuwt vissers: ruim je visgerei op

Een meeuw en een meerkoet met vishaken in hun snavels, een gans die verstrikt zit in een visdraad met dobber en kat met een ongevraagde lippiercing. Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele dieren die de dierenredders voorbij zien komen. Vooral watervogels zijn de dupe. „Dat zijn nu net de dieren die zich het moeilijkst laten vangen”, zo vertelt Pascale van de dierenambulance Brabant Zuidoost.

Een meerkoet met een haak in zijn snavel. Ⓒ Dierenbescherming

Hulp komt niet altijd op tijd. „We gingen op een melding af van een zwaan die volledig gevangen zat in meterslang visdraad. Hij heeft zo erg moeten spartelen in het water dat zijn veren doordrenkt raakten, waardoor hij verdronk. Heel verdrietig, ook omdat moeder zwaan en hun jongen ernaast zwommen, met hen had het ook slecht af kunnen lopen.”

Deze zwaan zat verstrikt in vissersdraad en overleefde dit niet. Ⓒ Dierenbescherming

Nina van Wildopvang Krommenie verzamelt al het visgerei dat ze uit de dieren haalt. „Ik heb een speciaal potje waarin ik het vissersafval verzamel dat we jaarlijks uit dieren ‘vissen’.” In het potje is vooral veel draad te zien. „Het is het hele jaar door een zeer veel voorkomend probleem, met veel ellende tot gevolg”, aldus Pascale.