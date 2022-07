Oorlog in Oekraïne Dag 136 van de invasie LIVE | Oekraïense ambassadeur in Duitsland ontslagen na Holocaust-rel

Andrij Melnik Ⓒ ANP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zo’n vierenhalve maand. Russische troepen hebben zaterdagochtend woonwijken beschoten in Krivi Rih, de Oekraïense stad waar Volodimir Zelenski is geboren. De president had er vrijdag een bezoek gebracht, en ging ook langs bij de frontlinie, enkele tientallen kilometers verderop. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.