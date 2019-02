Hond krijgt 3D-geprint schedeldak

De Siberische husky na de operatie. Ⓒ Universiteit Utrecht.

UTRECHT - De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht heeft met succes een hond van een nieuw 3D-geprint schedeldak voorzien. De operatie had eind vorig jaar plaats, maar is nu pas bekendgemaakt. De patiënt is inmiddels thuis en maakt het goed. Het is volgens een woordvoerder voor het eerst dat een dergelijke operatie in Europa is uitgevoerd.