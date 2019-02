Lidl verwijdert van seksisme betichte reclame

Screenshot van de social post van Lidl Duitsland, voordat deze offline werd gehaald. Ⓒ Twitter

De social redactie van supermarktketen Lidl heeft volgens internetgebruikers de plank misgeslagen met een advertentie over donuts en bagels. De begeleidende slogan „een gat is een gat” in de afbeelding van de goudbruine lekkernijen schoot bij verschillende internetgebruikers in het verkeerde keelgat. Daarom besloot de keten het bericht op Facebook niet veel later maar weer offline te halen.