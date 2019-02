Oud-PVV’er Joram van Klaveren bekeert zich tot islam

Van Klaveren streed jarenlang aan de zijde van Geert Wilders tegen de islam en zette samen met Louis Bontes de partij Voor Nederland op, waar Jan Roos het uithangbord van werd. Beide partijen stonden zeer kritisch tegenover de godsdienst.

Nu is hij zelf moslim geworden. Daarover heeft hij een boek geschreven: Afvallige.

Eigenlijk wilde Van Klaveren een kritisch boek schrijven over de islam. „Gedurende dat schrijven stuitte ik op steeds meer zaken die mijn visie op de islam deden wankelen”, zegt hij tegen radioprogramma Dit Is De Dag.

„Als je gelooft dat er één God is en dat Mohammed een van de profeten was, naast Jezus en Mozes, dan ben je formeel moslim”, bevestigt Van Klaveren tegenover een verbaasde Van den Brink (zie onder).

Later vanavond zal Van Klaveren meer toelichting geven tegenover Dit Is De Dag en tv-programma NieuwLicht, bijvoorbeeld over het vaarwel zeggen van het christelijke geloof. Dat viel hem zwaar. „Het christelijk geloof was de basis van mijn leven.”

Voormalige medewerkers van de Tweede Kamer zijn verbaasd en begrijpen de ommezwaai van Van Klaveren niet. De oud-politicus is zelf niet bereikbaar voor commentaar.