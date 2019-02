Geen nieuw politieonderzoek Koekange

Ⓒ Hollandse Hoogte

KOEKANGE - De politie gaat in de zoektocht naar de verdwenen Willeke Dost niet opnieuw onderzoek doen op een terrein in het Drentse Koekange. Politie en Openbaar Ministerie meldden maandag dat ook specialisten geen nieuwe aanwijzingen hebben gevonden in de grondradarbeelden die zijn gemaakt tijdens de zoekactie die eind 2018 plaatsvond op aandringen van tipgevers.