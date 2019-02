Moslim Van Klaveren legt ommezwaai uit: ’Bidden moet ik nog leren’

Van Klaveren verklaart in een interview met het NRC zijn ommezwaai. Jarenlang was hij een van de meest islam-kritische politici van Nederland. Hij noemde de religie ’een leugen’. Nadat hij uit de politiek stapte, begon hij met het schrijven van een boek; hij zou bewijzen dat alle ellende in de islamitische wereld (geweld, verkrachting, homofobie, jodenhaat) door deze religie kwam.

Het boek zou nooit verschijnen. In plaats daarvan schreef hij een boek waarin alle bezwaren van islamcritici worden weerlegd, omdat hij dingen ’tegenkwam die zijn visie deden kantelen’.

„Het was niet echt een happy moment voor mij”, vertelt van Klaveren, daarvoor gereformeerd christen, over het moment dat hij zich realiseerde dat hij moslim was geworden. „Als ik al iets voelde, was het weerzin. Ik keek naar mijn Bijbel in de kast, op tafel voor me lagen boeken over profeet Mohammed. De jaren daarvoor had ik juist een grote aversie ontwikkeld tegen de islam (...) maar het voelde een beetje als thuiskomen, in religieuze zin.”

Zijn familie reageerde ’wisselend, van positief tot onverschillig’, behalve zijn moeder. Die was ’niet echt blij’. „Ik heb daar alle begrip voor. Zo’n ommezwaai is niet niks”, aldus de politicus.

Bidden

Toen hij ooit het Marokkanenprobleem aankaartte, stelde de toenmalig PVV’er dat de religie de schuld is van de hoge criminaliteitscijfers van deze bevolkingsgroep. Daar heeft hij spijt van. „De analyse die ik maakte, namelijk dat alles de schuld van de islam is, was gewoon onjuist. Maar dat was PVV-beleid: alles wat niet deugt moest op een of andere manier gelinkt worden aan de islam.”

Nu hij zelf moslim is geworden, gaat zijn dagelijkse leven niet meteen op de schop. „Bidden moet ik nog oefenen. Alcohol, dat dronk ik sowieso al niet veel en ik at al voornamelijk kip. Ik ken nog maar twee soera’s (hoofdstukken van de Koran), al-Fatiha en al-Ikhlaas, de kortste.”