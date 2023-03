Man die gevangenisstraf van 400 jaar kreeg na 34 jaar vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs

De 57-jarige Sidney Holmes is na 34 jaar weer op vrije voeten. Hij werd in 1989 veroordeeld, omdat hij de vluchtauto bestuurd zou hebben bij een carjacking nabij Fort Lauderdale (Florida). Zijn familie wachtte hem op bij zijn vrijlating uit de Broward County Main Jail en hij viel meteen zijn moeder in de armen. „Ik heb de hoop nooit opgegeven”, vertelde Holmes aan enkele journalisten. „Ik wist dat deze dag vroeg of laat zou komen, en vandaag is de dag.”

In 2020 contacteerde Holmes de Conviction Review Unit van de openbare aanklager om de zaak te herzien, want hij zou onschuldig zijn. Na de herziening oordeelde de rechter dat er onvoldoende bewijs was dat hem aan de overval linkte.

Degelijk alibi

Nadat twee gewapende mannen op 19 juni 1988 een auto stalen, spotte de broer van één van de twee slachtoffers Holmes achter het stuur van een auto die sterk leek op de gebruikte vluchtauto. Het slachtoffer wees Holmes ook aan als de dader. Maar dat identificatieproces bleek niet op de correcte manier te zijn gebeurd. Bovendien was de auto van Holmes niet helemaal dezelfde als de vluchtauto en had hij een degelijk alibi, dus werd de aanklacht tegen hem ingetrokken. Ook de slachtoffers van de overval waren voor zijn vrijlating.

Holmes is vooral blij met de beslissing. „Ik kan geen haat hebben. Ik moet gewoon blijven doorgaan.” Openbare aanklager Harold F. Pryor bedankte alle betrokkenen bij de herziening. „We hebben één regel hier bij de openbare aanklagers in Broward County: Doe wat juist is, altijd.”