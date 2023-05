Vrouw (23) van miljonair afgekraakt na klagen over leven als ’huisvrouw’: ’Móét eerste klas vliegen!’

Linde trouwde op 19-jarige leeftijd met de rijke cryptohandelaar Ricky Andrade, die in Dubai woont. Als we de video’s van Linde moeten geloven wordt ze sindsdien door hem toegestopt met praktisch alles, ondanks het prijskaartje, zo meldt New York Post.

Maar er is paniek in de tent. De zelfbenoemde ’huisvrouw’ vindt het leven namelijk erg zwaar en weet niet meer wat ze met haar prullaria aan moet. Op TikTok deelt ze regelmatig video’s in de categorie: ’De meest vreselijke dingen aan een relatie hebben met een miljonair’.

Zwaar

Zo zou ze nooit mogen autorijden, omdat er altijd een chauffeur is. Ook móét ze altijd eerste klas vliegen en wordt ze gedurende een ruzie vaak verleid met een 24-karaats armband.

Om het nog erger te maken zou haar man haar ook altijd te veel eten geven en nooit laten koken. Catering levert immers altijd een luxe buffet waar de bergen sushi en andere lekkernijen haar aanstaren.

Tot overmaat van ramp is ze ook echt heel erg uitgeput van al het reizen, waar ze lekker op jachten vertoeft terwijl haar man zich vermaakt op een jetski.

Haat

Op medelijden kan de jongedame overigens niet bepaald rekenen. Sterker nog, op sociale media wordt ze praktisch afgeslacht. „Wat een zwaar leven!”, en: „Wauw, wat werken jullie hard!”, luiden meerdere sarcastische reacties. Gevolgd door verwijtende berichten waarin ze uitgemaakt wordt voor ’verwend’, ’wereldvreemd’, ’arrogant’ en ’dom’.

Of Linde zich iets van deze berichten aan zou trekken, valt te betwijfelen. Ze benadrukt echter wel ontzettend veel van haar man te houden, om wie hij is.