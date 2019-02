Voortvluchtige verdachten Lottum opgepakt

De politie onderzoekt of zij betrokken waren bij een woninginbraak in het Limburgse Lottum en de daarop volgende achtervolging. De bewoners kwamen thuis, waarna het tweetal er met de auto vandoor ging. Bij de achtervolging over onder meer de A73 werden twee politieauto’s geramd. Geen van de agenten raakten gewond, maar zij verloren de vluchtauto wel uit het oog.

Die werd zondagmiddag in de buurt van Ede teruggevonden. Het spoor leidde naar de aangehouden verdachten. De mannen zijn overgebracht naar het politiebureau in Venlo.