Nederlanders benauwd voor code rood bij Gardameer: ’Iedereen wil haringen’

Dat schrijft RTL Nieuws. „Het kan hier zo spoken. Nu is het bijvoorbeeld zonnig en mooi bij ons op de camping, maar dat kan van het ene op andere moment omslaan”, zegt Fré Wijnholds tegen de nieuwszender. Wijnholds helpt als ANWB’er al jaren Nederlanders met pech rond het meer, en zit er nu zelf op een camping.

Gisteren was het al raak. „Op onze camping worden al de hele dag takken geruimd en ander weggewaaid spul.” Nu is het mooi weer. Het Gardameer is bekend als een plek waar het, onder meer door de ligging bij de Alpen, snel van zonnig naar kletsnat kan omslaan.

Dat de Italianen ’code rood’ hebben uitgegeven, is niet zonder reden, zegt meteoroloog Brian Verhoeven van Buienradar. „Er wordt in korte tijd tientallen millimeters regen verwacht en windstoten van tot 100 kilometer per uur. Dat is echt flink, helemaal als je in een tentje zit.”

Wijnholds merkt op dat de camping veelal leeg is, maar nervositeit is voelbaar. „Mensen zijn massaal haringen in de grond aan het slaan en staan extra lijnen te trekken. Je weet het nooit.” Volgens hem zijn er overigens weinig Nederlanders op dit moment.