Meisje (9) overlijdt na ongeval Lauwersoog

Het kind en haar vader en broertje werden lopend op een parkeerplaats aangereden. De vader (45) uit Groningen overleed zondag al aan zijn verwondingen. Het jongetje (8) heeft het ziekenhuis inmiddels weer verlaten.

Het politieonderzoek naar de oorzaak van het trieste ongeluk loopt nog. Het drietal werd bij het ongeluk op een parkeerplaats aangereden door een auto die, naar maandag bekend werd, bestuurd werd door een 63-jarige inwoonster van Haren.

De toedracht van de aanrijding is nog in onderzoek. Volgens de politie is de vrouw na de aanrijding kort gehoord, maar was zij zeer aangeslagen. Daarom wordt ze op een later tijdstip uitgebreid ondervraagd. Pas daarna kan meer worden gezegd over de oorzaak, aldus de politie.

Door een treurige samenloop van omstandigheden was de fatale aanrijding het derde dodelijke verkeersongeval in gemeente De Marne (tienduizend inwoners) in twee weken tijd.