Kinderen Syriëstrijder aangekomen in België

De 29-jarige moeder uit het Vlaamse Beringen zit in een gevangenis in Istanbul. Zij ontvluchtte Syrië in 2017 en werd vervolgens in Turkije veroordeeld tot tien jaar celstraf. De vader kwam om in Syrië. De kinderen zijn in Syrië geboren en konden tot nu toe niet naar België komen omdat ze niet de juiste papieren hadden.

De Belgische autoriteiten zijn nog bezig zes andere kinderen teug te halen die in een Koerdisch kamp zitten. Een Belgische rechtbank bepaalde in december onder druk van een dwangsom dat deze kinderen van twee Belgische IS-strijdsters moeten worden gerepatrieerd, evenals hun moeders. In opvangkampen in Syrië zouden nog meer dan honderd andere Belgische kinderen verblijven.