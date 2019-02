’Hakeem moet vrij’

Onder meer ex-aanvoerder van Engeland Gary Lineker, voormalig Chelsea-aanvaller Didier Drogba, vijfvoudig olympisch zwemkampioen Ian Thorpe en ook oud-international John van 't Schip doen mee aan de campagne #SaveHakeem.

Hakeem kreeg asiel in Australië, nadat hij in 2014 uit zijn vaderland Bahrein vluchtte uit vrees voor zijn leven. Hij is daar gemarteld, naar eigen zeggen vanwege de politieke activiteiten van zijn broer.

Ook werd de voetballer veroordeeld tot tien jaar cel voor het vernielen van een politiebureau, aantijgingen die volgens hem zijn gefabriceerd. Op het moment van de vernieling speelde hij een wedstrijd in het buitenland die op tv werd uitgezonden. Bahrein heeft Thailand om zijn uitlevering gevraagd.

Craig Foster, initiatiefnemer van #SaveHakeem en voormalig aanvoerder van de Australische 'Socceroos', eist voetbalsancties tegen de twee landen als ze weigeren gehoor te geven aan zijn oproep.

FIFA staat echter meer bekend om omkoping en corruptie, dan het opkomen voor mensenrechten. Onder de huidige voorzitter belooft de internationale voetbalbond de mensenrechten wereldwijd te beschermen.

Hakeem zelf heeft zich gisteren voor de rechter in Thailand verzet tegen uitlevering aan zijn vaderland. Geboeid bij de rechtbank schreeuwde hij: „Stuur me alsjeblieft niet naar Bahrein!”. „Hij zou terugkeren naar gevangenschap, marteling en mogelijk de dood”, schreef zijn vrouw in een open brief aan de premier van Thailand, waarin ze smeekt om zijn vrijheid.

Thailand zegt dat de bal bij de rechters ligt die moeten bepalen of Hakeem wordt teruggestuurd naar Bahrein of naar Australië.