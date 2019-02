CNV uit zorgen over brandweerconflict

„Als er zo weinig vertrouwen is in de korpsleiding, kunnen de medewerkers er niet meer van op aan dat ze hun werk veilig kunnen doen”, zo vindt Bart Schnoor (CNV). Hij reageert daarmee op een anonieme brief van een groep brandweerlieden aan burgemeester Femke Halsema, waarover AT5 zondagavond berichtte. Daarin wordt ook met acties gedreigd.

Volgens de vakbond kan onveiligheid in de hand worden gewerkt door de slechte interne verhoudingen. Schnoor: „Die brandweerlieden moeten nu een brandend pand in terwijl de interne verhoudingen beroerd zijn. Je moet in zo’n geval kunnen rekenen op de organisatie.”

Het rommelt al geruime tijd binnen de Amsterdamse brandweer. Burgemeester Halsema constateerde eerder dat „verandering van de gesloten, interne cultuur effectief wordt tegengehouden door een kleinere groep en het verzet in enkele gevallen ontaardt in onacceptabele intimidatie en bedreiging.”