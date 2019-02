Overvaller horlogezaak vast in Duitsland

Ⓒ ANP

Bunde - Een verdachte van een gewapende overval op een dure horlogezaak in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam is aangehouden in een touringcar waarmee hij van Nederland naar Duitsland wilde reizen. Het gaat om een 34-jarige man uit Estland. Hij werd opgepakt in de grensplaats Bunde in de deelstaat Nedersaksen. Justitie in Amsterdam gaat vragen om de overlevering van de man.