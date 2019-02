Bijzondere oorlogsvlag in museum Rotterdam

,,Geweldig dat de jeugd hierbij is,” zegt veteraan Frans van der Meeren (93). Links ook minister Bijleveld. Ⓒ ANP

Rotterdam - Met een indrukwekkende militaire ceremonie is maandagmiddag een originele Amerikaanse D-day vlag in Rotterdam onthaald. De vlag – verweerd door de wind, Duitse kogels, olie en modder – is veertien dagen te zien in de Kunsthal.