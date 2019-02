Openluchtmuseum voor Julen

Totalán gaat een openluchtmuseum creëren op de plek waar het peutertje Julen op 13 januari in een put viel van een familiefinca. Ⓒ AFP

Totalán - Totalán gaat een openluchtmuseum creëren op de plek waar het peutertje Julen op 13 januari in een put viel van een familiefinca. Dertien dagen lang volgden miljoenen mensen ter wereld de reddingsactie in de Dolmen del Cerro de la Corona, waaraan 300 reddingswerkers deelnamen. Op 26 januari werd zijn lichaam gevonden. Autopsie wees uit dat de peuter al op de dag van zijn val was overleden.