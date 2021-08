PvdA onderzoekt fraude met stemmen ledenraad

Daarbij ging het over voorstellen over samenwerking met GroenLinks en onderhandelen met de VVD, D66 en CDA over de vorming van een nieuw kabinet. Een voorstel om niet met de VVD van Mark Rutte te regeren kwam niet in stemming omdat het via een ander voorstel was afgeschoten.

Op Twitter meldde zich daarop Paul Groenen: „Altijd lachen met de PvdA. Lidnummer PvdA googlen, code krijgen, stemmen maar! Ik ben geen lid.”

Woordvoerder Wouter Booij van het partijbestuur bevestigt dat deze persoon een stemcode heeft gekregen. Er waren bij deze persoon geen ’controlevragen’ gesteld. „Dat had wel gemoeten. We zijn nu uiteraard alle opgevraagde stemcodes aan het nagaan. Tot op heden is dit de enige.”

Meerdere leden in de zaal toonden zich verward over de gang van zaken. Sommigen spraken van ’ons CDA-moment’, verwijzend naar het roerige CDA-congres van 2010 waar werd besloten tot samenwerking met de PVV in de gedoogconstructie van kabinet Rutte-I. Ook klonk een grap over de CDA-lijsttrekkersverkiezing van vorige zomer, waarbij leden die op Pieter Omtzigt hadden gestemd de melding kregen dat ze op de andere kandidaat hadden gestemd. Een actief lid: „Straks krijgen we als PvdA’ers nog de melding: Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge.”