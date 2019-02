’Bewusteloze man gevonden dankzij smartwatch’

Ⓒ Unsplash

Hamar - Hulpdienstsen hebben zaterdag een 67-jarige man snel kunnen helpen toen hij bewusteloos in de badkamer lag: zijn smartwatch schakelde de hulpdiensten in dankzij valdetectie. De man hield drie breuken in zijn gezicht over aan de val, dat meldt Norsk Rikskringkasting.