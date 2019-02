Flappentap ook weg om plofkraakgevaar

De pinautomaat aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam leverde de plofkrakers geen buit op. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Bankautomaten verdwijnen in rap tempo uit de straten als gevolg van de levensgevaarlijke plofkraken met zware explosieven. Alleen al de ING-bank sloot 170 van zijn in totaal 508 ’flappentappen’ in 2017 en 2018. Omwonenden vrezen voor hun veiligheid.