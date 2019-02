Vrouw verliest vingertop na bezoek aan nagelsalon

Stella Falcone liet haar nagels verzorgen bij een salon in Melbourne. De infectie speelde op en de Australische werd naar het ziekenhuis gestuurd, waarna enkele operaties volgden. Uiteindelijk moest de vingertop worden geamputeerd. „Ik had vijf operaties in zes dagen”, aldus Falcone in gesprek met het Australische programma A Current Affair. „Het gereedschap van de salon was niet steriel.”

