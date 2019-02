Emmeloord - De Zuiderzeelijn wordt toch weer nieuw leven ingeblazen. Er is in de regio steeds meer behoefte aan supersnelle treinverbindingen van en naar de Randstad. In Noord-Nederland pleiten lokale politici en het bedrijfsleven met klem voor een extra spoorverbinding, die nu ’Lelylijn’ is gedoopt, omdat het een nieuw voorstel is. ProRail steunt de plannen.