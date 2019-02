In Narcos: Mexico wordt het kat-en-muisspel gespeeld door Felix Gallardo (Diego Luna), bijgenaamd de Rockefeller van de marihuana en undercover DEA-agent Kiki Camarena (Michael Peña). De hoofdrolspelers ontkenden bij de start van de serie, enkele maanden geleden, dat het drama de drugslords op een voetstuk zou zetten. Wel vinden de Amerikaans/Mexicaanse acteurs dat er niet één partij aan te wijzen is voor het narcogeweld.

Peña: „Als iedereen nu eens ophield met snuiven, zou de hele business binnen een week platliggen. Je kunt niet alleen naar de producenten en handelaren wijzen: de consumenten zijn net zo schuldig. Je kunt jezelf niet wijsmaken dat dat spul via schone handen bij jou is terechtgekomen. Er zijn mensen voor gestorven, er zijn bendeoorlogen door ontstaan. Daar mag je je ogen niet voor sluiten.” Luna was verheugd te horen dat de Amsterdamse politie zogeheten yoga-snuivers op hun verantwoordelijkheid wijst. „Besef dat het besluit dat jij neemt op de badkamer tijdens een feestje gevolgen heeft voor de levens van mensen in landen zoals het mijne.”

Van sinaasappelverkoper tot drugshandelaar

Netflix heeft daarnaast nog een dramaserie gemaakt die volledig aan Guzmán is gewijd: El Chapo. Daarin wordt het verhaal verteld van de eenvoudige sinaasappelverkoper die zich omschoolt tot drugshandelaar. Volgens psycholoog Jeffrey Wijnberg blijven we kijken naar dit soort keiharde misdaadseries over bestaande schurken juist omdat het ver van ons bed is. „Je zit ineens in een heel andere wereld. Hoewel het altijd wel een beetje aanschurkt tegen je eigen fantasie of je ergste nachtmerrie.”

Dit is het tegenovergestelde van feelgoodprogramma’s of series waarmee de kijker zich kan identificeren met bijvoorbeeld de deelnemers en personages. „Het totale onvoorstelbare is wat juist fascineert”, legt Wijnberg uit. „Je blijft je afvragen: hoe is dit mogelijk? Je ziet het in bepaalde zin ook bij sommige politici. Je gelooft gewoon niet wat je ziet.”

Antwoord

„Iets wat je niet kan plaatsen of waar je geen antwoord op hebt, is hetgeen wat obsedeert. Daarom kun je het niet loslaten en blijf je kijken. Je wilt antwoord hebben, wat je vervolgens niet krijgt, op de vraag waarom mensen zoiets doen.”