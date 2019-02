Meer banen in zorg en welzijn

De toename van het aantal banen was het grootst in kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg (respectievelijk 7,1 en 7,4 procent). In de universitaire medische centra (UMC’s) was de stijging het kleinst (0,8 procent). Alleen in de branche sociaal werk waren er minder banen vergeleken met een jaar eerder (2,6 procent minder).

