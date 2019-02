Inferno trendy wijk Parijs: 7 doden

De brand brak door nog een onbekende oorzaak uit in het gebouw van zo'n acht verdiepingen. Het pand en een aantal aangrenzende gebouwen aan la rue Erlanger in het westen van de Franse hoofdstad is ontruimd. Sommige bewoners moesten van het dak worden gered.

De brandweer is in groten getale aanwezig en probeert met man en macht het vuur onder controle te krijgen. Het gebouw bevindt zich in een trendy wijk van Parijs die populair is onder toeristen, niet ver van de Eiffeltoren.