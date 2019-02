Inferno trendy wijk Parijs: 8 doden

De brand is na zes uur blussen onder controle gebracht. Over de oorzaak van de brand in het pand uit de jaren zeventig in het relatief dure XVIe arrondissement is nog niets bekend. Justitie denkt dat er kwade opzet in het spel is. Een vrouw die in het pand woont, is aangehouden.

Dertig mensen door vlammen ingesloten

Een brandweerwoordvoerder sprak van een buitengewoon felle brand die heel snel om zich heen greep. Mensen moesten van het dak worden gered en circa dertig door de vlammenzee ingesloten mensen konden met ladders in veiligheid worden gebracht. Naastgelegen panden zin ontruimd.

Bij de bestrijding van de vuurzeer zijn zeker tweehonderd brandweerlieden betrokken geweest, meldden Franse media. Drie van hen raakten gewond.

Trendy

Het gebouw bevindt zich in een trendy wijk van Parijs die populair is onder toeristen, niet ver van de Eiffeltoren.