Inval bij pand Nieuwegein om gokpraktijken

Onduidelijk is of en hoeveel aanhoudingen er zijn verricht. Op het terrein stond een Connexxion stadsbus, maar onduidelijk is waar die voor wordt gebruikt.

Het onderzoek richt zich op een bedrijf in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de borden gaat het om Global Privacy. Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan in het pand. Rechercheurs kijken in raamkozijnen en zoeken boven plafonds.

Nadere info over de inval wordt in de loop van de ochtend verwacht.