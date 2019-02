Politie hoort achttien man na inval om gokken

Rechercheurs speuren ook de plafonds af. Ⓒ Koen Laureij

UTRECHT - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag na een inval achttien mensen aangetroffen in een pand in Nieuwegein waar vermoedelijk illegaal werd gegokt. In het bedrijfspand op het industrieterrein De Liesbosch trof de politie een pokertafel met fiches aan. De burgemeester heeft het pand gesloten.