PANNINGEN - Een grote brand heeft dinsdagochtend een bedrijfspand verwoest in het Limburgse Panningen. De brand brak na 04.00 uur uit bij lampenproducent Masterlight. Zo'n anderhalf uur later was de brand onder controle, al zal het nablussen nog uren in beslag nemen. Daarvoor is ook de weg voorlopig nog afgesloten.