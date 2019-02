OM eist 8 jaar cel voor verijdelde liquidatie Utrecht

Jerrel Z. bestuurde de auto waarin de schutter zat die in januari 2017 in Utrecht Khalid H. moest doodschieten. Dat gebeurde twee dagen nadat per abuis het verkeerde doelwit werd geliquideerd. Hakim Changachi kwam in het portiek van hetzelfde flatgebouw waar Khalid H. woont om in een spervuur van kogels.

Ripdeal of overval?

Jerrel Z. heeft tot nu toe steeds volgehouden dat hij geen idee had waarvoor hij werd ingehuurd. Een ripdeal, dacht hij. Of een overval. De officieren van justitie Lousberg en Tromp geloven niets van Z.’s onwetendheid. Het kan volgens hen niet zo zijn dat een verder tot in detail voorbereide liquidatie, afhankelijk is van een chauffeur die niet weet dat hij meteen na het afvuren van de dodelijke schoten moet maken dat hij wegkomt. Ze noemden het „zorgelijk dat dit soort jongens bereid zijn om voor een geldbedrag levens te nemen.”

Waarom Khalid H. dood moest is niet duidelijk geworden. Het OM weet het niet, en Khalid H. zegt het niet. De officieren betwijfelen zelfs of de mannen die twee dagen eerder op pad werden gestuurd om hem te doden het weten. Tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders zitten moordmakelaars die liquidaties steeds nauwgezetter regelen, maar de schutters worden zelden geïnformeerd over de reden.

Die kunnen divers zijn, zeggen de officieren: macht, geldelijk gewin, haat, of de drang om te stijgen op de criminele ladder. „Respect voor het leven telt niet.”

Ook de tweede poging om Khalid H. te doden mislukte. Het beoogde doelwit was door de vergismoord op Changachi op zijn hoede, en belde de politie toen hij de gestolen Skoda in de straat zag staan. Jerrel Z. en Marciano D. sloegen op de vlucht toen de politie arriveerde, maar crashten op de A1 waarna ze konden worden ingerekend. Op de vluchtroute werden patronen en automatische geweren gevonden. Die had Marciano D. tijdens de vlucht uit het raam gegooid.

Vanmiddag komt advocaat Yehudi Moszkowicz van Jerrel Z. aan het woord. Morgen staan de drie mannen terecht die worden verdacht van het doodschieten van Changachi.

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.