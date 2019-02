Zaak vergismoord Utrecht: chauffeur Jerrel Z. hoort strafeis

„Ik ben een hartstikke lieve jongen die niet terugdeinst voor een paar dingetjes. Maar ik ben geen moordenaar”, zei de 27-jarige Jerrel Z. maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar het strafproces begon over de moord op Hakim Changachi (31) en de poging tot moord op Khalid H.

Het beoogde doelwit Khalid H. kreeg zelf op de avond van 12 januari 2017 in de gaten dat er iets niet pluis was. Hij zag een Skoda Fabia aan de Faustdreef in Utrecht staan. De lichten gedoofd, maar wel met iemand achter het stuur. Een paar dagen eerder was in dezelfde buurt de 31-jarige Hakim Changachi doodgeschoten. Het bleek al snel dat dat een vergissing moest zijn, en dat Khalid H. het werkelijke doelwit was. Die was dus op zijn hoede en alarmeerde de politie.

Jerrel Z. ging er bij het zien van blauwe zwaailichten meteen vandoor. Scheurde met een snelheid van 160 via de A27 naar de A1, terwijl Marciano D. achterin een zastava, een kalashnikov en patroonhouders uit het raam gooide. Maar ook dat zag Jerrel Z. niet, zei hij. „Ik lette op de weg. Het was pááánisch.”

Marciano D. moet zich woensdag samen met twee andere verdachten verantwoorden voor de moord op Hakim Changachi. En de poging tot moord op Khalid H.

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.