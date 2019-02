NS sleutelt aan aantal trajecten: reistijd kan korter

Het plan is om het aantal treinen per uur waar mogelijk te verhogen. Zo kunnen door de inzet van nieuwe treinen de Sprinters tussen Groningen en Zwolle en tussen Leeuwarden en Meppel vier minuten sneller rijden. Door een betere overstap in Meppel kunnen Sprinterreizigers uit Friesland een kwartier sneller van en naar de Randstad reizen. Ook wil de NS op deze Friese lijn de verdeling van de treinen over het uur verbeteren, waardoor reizigers hier minder lang hoeven te wachten.

Het aantal intercity’s tussen Amersfoort en Utrecht wordt uitgebreid van vier naar zes per uur. Ook is de NS van plan om extra treinen tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort te laten rijden. Door het gebruik van nieuwe treinen wordt de Sprinter tussen Amersfoort en Zwolle twee tot drie minuten sneller. In de zomer wil de NS niet vier, maar zes treinen per uur naar Zandvoort aan Zee laten rijden.

De dienstregeling gaat 15 december 2019 in.