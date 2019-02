Krokodillen gespot: ’Haal in water spelende kinderen binnen’

De politie waarschuwt kinderen die van de gelegenheid gebruikmaken om in het water te spelen. Er is een risico dat plotseling een krokodil voor hun neus opduikt.

Door de watersnood zitten zeker 16.000 huishoudens zonder stroom. Volgens de autoriteiten kunnen 20.000 woningen onder water lopen als de regenval doorzet. „We hebben nog nooit zoiets gezien”, zei de premier van Queensland.

De komende dagen wordt meer regen verwacht.

