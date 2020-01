Jonge meisjes vast voor steekpartij ’s Gravenzande

Het incident gebeurde donderdagavond in het Oranjepark rond 19.30 uur. De politie kreeg de melding en spoedde zich naar de locatie. Daar werd een jongen van 16 gewond aangetroffen. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de verdachten, een 16-jarige jongen uit het nabij gelegen Honselersdijk, kon vrijwel direct in de omgeving worden aangehouden. De twee meisjes uit ’s-Gravenzande zelf, werden later op de avond, na onderzoek van de politie opgepakt.

Een woordvoerder van de politie laat weten het incident ongelofelijk te vinden. „Maar helaas hebben we de laatste tijd in het hele land met steekincidenten waarbij minderjarigen betrokken zijn te maken. We nemen deze zaak heel serieus. Het is zorgelijk en krijgt dan ook onze volle aandacht”, aldus de woordvoerder. De politie laat weten dat alle wijkagenten en jeugdagenten in de eenheid alert zijn en zoveel mogelijk in contact proberen te komen met de jongeren.

Bekijk ook: Zorgen over jonge messentrekkende steekpubers

„We zijn in deze zaak nog volop in onderzoek. Elk incident is er een te veel. We hopen dat getuigen zich nog melden. Overigens sluiten we nog meer aanhoudingen niet uit.”

De politie laat ook weten dat het naar omstandigheden redelijk gaat met de jongen, die nog in het ziekenhuis ligt. Wat er precies aan de steekpartij vooraf is gegaan, is nog niet duidelijk. „We gaan ook voorzichtig hiermee om omdat we te maken hebben met minderjarigen. Bovendien is alles nog in onderzoek.”

De politie roept getuigen op zich te melden.