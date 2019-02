Tieners opgepakt voor brute beroving scholieren

Het politieonderzoek leidde naar drie jongens van 13, 14 en 16 jaar uit Utrecht. Zij worden in ieder geval verdacht van één van de vier berovingen, waarbij twee slachtoffers betrokken waren. Betrokkenheid bij de andere drie straatroven wordt nog onderzocht.

Leerlingen van het Amadeus Lyceum in Vleuterweide werd eerder geadviseerd in groepjes van en naar school te fietsen en terughoudend te zijn met het opvallend dragen van aantrekkelijke roofbuit, zoals speakers of koptelefoons. Dat schreef de Utrechtse politie in een brief aan alle scholieren naar aanleiding van de overvallen op straat in de wijk Leidsche Rijn.