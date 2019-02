Trump nodigt vanwege achternaam gepeste Trump (11) uit

Het jongetje, dat overigens geen familie is van de president, wordt volgens zijn ouders getreiterd sinds Donald Trump begon aan zijn campagne. „Ze schelden hem uit, noemen hem een idioot en zeggen dat hij dom is”, zei zijn moeder Megan Trump Berto vorig jaar tegen een lokale zender. „Hij zegt dat hij zichzelf en zijn achternaam haat, dat hij de hele tijd verdrietig is”, vervolgde ze.

Cyberpesten

First Lady Melania heeft het bestrijden van cyberpesten één van haar prioriteiten gemaakt. Dat staat volgens critici op gespannen voet met het feit dat haar echtgenoot op Twitter regelmatig tekeergaat tegen mensen en organisaties die hem ergeren. Hij schuwt ook persoonlijke aanvallen niet.

De president en zijn vrouw hebben meer mensen uitgenodigd voor de State of the Union. Het gaat onder meer om Grace Eline, die op negenjarige leeftijd een hersentumor bleek te hebben. Ook staat Holocaust-overlevende Judah Samet op de gastenlijst. Hij overleefde daarnaast in oktober 2018 de schietpartij in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh.

Kim Kardashian

Een andere opvallende genodigde is Alice Johnson, die levenslang had gekregen voor drugsdelicten en bijna 22 jaar achter de tralies doorbracht. Trump verleende haar vorig jaar gratie. Dat gebeurde nadat realityster Kim Kardashian het Witte Huis had bezocht om te lobbyen voor de vrijlating van Johnson.