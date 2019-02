Aangevallen jogger doodt jonge poema

De jogger werd van achteren aangevallen op de hellingen van Horsetooth Mountain en liep daarbij bijtwonden op in zijn gezicht, rug, benen en armen. De verwondingen zijn ernstig, maar niet levensbedreigend. Nadat hij de poema had uitgeschakeld, wist hij naar zijn auto te lopen. Vervolgens reed hij zelf naar een ziekenhuis. Het dier is geborgen en wordt onderzocht.

„De jogger heeft voor zijn leven gevochten, want dit had ook heel anders kunnen aflopen”, liet een woordvoerder van het natuurpark weten. „Kennelijk werd het jachtinstinct van het dier gewekt door de jogger.” Aanvallen van poema’s zijn vrij zeldzaam in de Verenigde Staten. De afgelopen honderd jaar maakten wilde poema’s twintig dodelijke slachtoffers.