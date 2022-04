Kweekvlees-burger op je bord komt steeds dichterbij: Nederland doet grootste investering ooit

Zestig miljoen euro steekt het Nationaal Groeifonds in onderwijs en onderzoek naar de techniek om melk en vlees rechtstreeks uit dierlijke cellen te produceren. Het Groefonds meent dat de klimaat- en milieuvoordelen enorm veelbelovend zijn. Bovendien hoeven voor kweekvlees geen dieren worden geslacht.

„Dit is een mijlpaal”, zegt Ira van Eelen namens de stichting Cellulaire Agricultuur Nederland. „Ons land is de ideale plek om deze technologie verder uit te bouwen. We zijn al een wereldwijde koploper op het gebied van biotechnologie en alternatieve eiwit- en voedselinnovatie. Met kweekvlees en -zuivel kan Nederland zichzelf blijvend op de kaart zetten als landbouwnatie.”

Singapore

De aanvraag bij het Nationaal Groeifonds is gedaan door een consortium van Nederlandse universiteiten, startups, voedingsconcerns en duurzaamheidsorganisaties. Mosa Meat, dat kweekvlees ontwikkelt in Maastricht, en Respect Farms, dat een concept heeft uitgedokterd voor biorectoren op de boerderij, maken er onderdeel van uit.

Kweekvlees is in Europa nog niet op de markt, maar wordt in Singapore en Tel Aviv al wel op bescheiden schaal verkocht. De allereerste octrooien voor kweekvlees zijn echter wel uitgereikt in Nederland. Willem van Eelen, vader van Ira van Eelen, zette twintig jaar geleden de eerste stappen naar het concept.

„Ook die eerste vindingen waren mogelijk dankzij publiek geld van de Nederlandse overheid”, zegt Ira van Eelen. „Inmiddels is daaruit een industrie ontstaan ter waarde van één miljard euro wereldwijd. Het is fantastisch dat Nederland hier voor de tweede keer geld in wil steken.”

Hoewel een deel van de bevolking in het rijke westen inmiddels kiest voor een meer plantaardig dieet, zal de vraag naar vlees wereldwijd de komende decennia blijven groeien. Bovendien blijft een deel van de mensheid liefhebber van vlees, om redenen van smaak, cultuur en voedingswaarde. Kweekvlees is een optie omdat het genetisch identiek is aan de dieren die de kweekcellen afstaan.