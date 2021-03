Nieuwe voorbereidende ronde liquidatiezaak motorclub Caloh Wagoh

De megazaak, die nog altijd in de voorbereidende fase is, gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. De inhoudelijke behandeling staat gepland vanaf augustus en gaat waarschijnlijk minstens tot begin 2022 duren.

’Moordmakelaar’

Hoofdverdachte in de zaak is de 50-jarige Delano ’Keylow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Hij zou als ’moordmakelaar’ hebben geopereerd: hij nam opdrachten aan en regelde de uitvoering. De in december 2019 in Dubai gearresteerde Taghi zou de belangrijkste klant van R. en zijn handlangers zijn geweest.

Taghi geldt als verdachte, maar wordt vooralsnog niet in deze zaak vervolgd. Hij is hoofdverdachte in een moordproces van vergelijkbaar formaat, Marengo. De inhoudelijke behandeling van deze zaak begint - na jaren voorbereiding - in maart en gaat waarschijnlijk tot diep in het volgend jaar duren. Het onderzoek naar de liquidaties van R. en de zijnen heet Eris.

In beide onderzoeken beschikt justitie over een kroongetuige. Bij Eris gaat het om Tony de G.