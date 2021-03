Verdachten opnieuw aangehouden voor moord Belgische zakenman

Eind december meldde zich een getuige bij het OM met informatie over de moord. Hij zou zich ernstig bedreigd hebben gevoeld door Van M., die zelf een prijs op zijn hoofd zou hebben gezet omdat hij teveel over de moord op de Belgische man wist.

Volgens deze getuige, die een tijdje in hetzelfde huis woonde als Van M., was het de bedoeling dat Radjesh S. de Belgische man dood zou schieten. S. kreeg het wapen echter niet doorgeladen en daarom rende Van M. naar hem toe, nam het wapen over en schoot. Marcano M. en nog een onbekende vierde persoon waren daar ook bij aanwezig, aldus de getuige.

Ongenoegen nadrukkelijk kenbaar gemaakt

De advocaten van Van M. en M. maakten in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol nadrukkelijk hun ongenoegen kenbaar over deze nieuwe getuige. „Van M. is nu voor de derde keer opgepakt voor deze liquidatie. De rechtbank liet hem afgelopen oktober nog vrij bij gebrek aan ernstige bezwaren.” Zij noemt de verklaring van de nieuwe getuige „zeventig pagina’s vol grootspraak en onzin.” Volgens de advocaat van M. is de getuige „een dakloze junk die broodjes aap verkoopt.”

De rechtbank zal later deze week beslissen of de mannen toch weer in hechtenis moeten voor de liquidatie van Bogaerts.

’Moordmakelaars’

De verdachten in het grote strafproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh worden gezien als ’moordmakelaars’ van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. De megazaak, die nog altijd in de voorbereidende fase is, gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe.

Hoofdverdachte in de zaak is de 50-jarige Delano ’Keylow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Hij nam volgens het OM opdrachten aan en regelde de uitvoering.