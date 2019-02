Paus draagt mis op voor mensenmassa in Abu Dhabi

Dat is buitengewoon in de emiraten waar christelijke erediensten enkel worden gedoogd en niet in de openbaarheid worden gehouden. In het buurland Saoedi-Arabië zijn niet-islamitische gebedshuizen of bijeenkomsten zelfs helemaal verboden.

In Abu Dhabi mogen de christenen, vooral buitenlanders die er werken, discreet hun kerkdiensten houden. De paus droeg de mis op in een stadion dat met 50.000 gelovigen vol zat. Circa 120.000 anderen volgden de dienst buiten op beeldschermen. De mis is rechtstreeks uitgezonden op de televisie van de emiraten.

Het is dinsdag de laatste dag van het driedaagse bezoek van de paus aan de VAE. Hij was uitgenodigd door de minister van Tolerantie, Sheikh Nahyan bin Mubarak. Nog niet eerder bracht een paus een bezoek aan het Arabische schiereiland

In de VAE wonen meer dan negen miljoen mensen van wie circa 7,8 miljoen buitenlandse ingezetenen zijn. Circa één miljoen is rooms-katholiek.