VIDEO: Gedetineerde paradeert met jas van bewaker

Kunnen pronken met bewakersjas aan. „Dit is goud waard voor criminelen.” Ⓒ De Telegraaf

HEERHUGOWAARD - Opnieuw zijn schokkende video’s en foto’s van gedetineerden in de gevangenis in Heerhugowaard toegespeeld aan De Telegraaf. Op een van de foto’s is te zien hoe een gedetineerde provocerend in nota bene een jas van een bewaker poseert.