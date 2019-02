’Gestolen juwelen Zweedse koningshuis eindelijk terecht’

Bekijk ook: Dieven stelen Zweedse kroonjuwelen en vluchten in speedboot

Dieven namen vorig jaar twee kronen en een rijksappel uit 1611 mee uit de kathedraal van Strängnäs. Ze konden vervolgens in een motorboot ontkomen met de juwelen, die ongeveer 65 miljoen kroon (ruim 6,2 miljoen euro) waard zijn. De krant Aftonbladet bericht op basis van onbekende bronnen dat de buit in de buurt van Stockholm geheel of gedeeltelijk is teruggevonden in een afvalbak.

Bekijk ook: Zweedse koningsjuwelen mogelijk los verkocht

Bekijk ook: Zweden zoekt hulp na diefstal koninklijke kronen en rijksappel

De politie zegt dat hard wordt doorgewerkt om de echtheid van de teruggevonden spullen vast te stellen. De regalia van Karl IX en zijn echtgenote koningin Kristina behoren overigens niet als zodanig tot de Zweedse kroonjuwelen. Die liggen achter slot en grendel in de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm.