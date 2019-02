Hongarije slaat van zich af

„Dat is een gevolg van een smerige campagne van de politieke elite uit Den Haag die pro-migratie is”, liet de nationalistische premier Orbán gisteren aan deze krant weten.

De Kamercommissie Europese Zaken wilde in Boedapest bij een regulier bezoek zaken aan de orde stellen die het Europees Parlement uit Brussel sinds september officieel bekritiseert, zoals de inbreuken op de persvrijheid en de onafhankelijke rechtspraak.

Sargentini

De Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini had het Europees Parlement met haar motie zover gekregen. Vrijwel alle media in Hongarije staan onder controle van de conservatieve regering en zijn eigendom van Orbáns voormalige loodgieter, die thans miljardair is.

„Het Nederlandse parlement is niet bevoegd om zich over Hongarije uit te laten”, reageert minister-president Orbán bruusk. Zijn land heeft sinds 2004 zo’n zestig miljard euro aan Europese steun ontvangen, bijna vier miljard per jaar.