E-sigaret ontploft in gezicht, man (24) overlijdt

William Brown liep net een winkel uit toen het gruwelijk misging. Even daarvoor vroeg hij in de e-sigarettenshop hulp om het apparaat aan te krijgen, schrijft CBS. Maar het personeel kon hem niet verder helpen omdat ze het type dat Brown bij zich had, een Mechanical Mod, niet verkopen.

De rookpen explodeerde en liet onder meer een slagader in zijn nek knappen. Dat werd Brown fataal, zegt een medisch specialist die onderzoek deed naar het incident. De familie van Brown stelde vraagtekens bij het optreden van het ziekenhuis. Ze vinden dat hij direct geopereerd had moeten worden. In plaats daarvan hield het ziekenhuis hem in coma.

Batterijen

Volgens de oma van de jongen was Brown geen vaste roker. Hij had de nepsigaret nog maar net. Het apparaat sloeg waarschijnlijk op hol door defecte batterijen. Oma Brown is niet van plan de maker van de e-sigaret voor de rechter te slepen, omdat dat haar kleinzoon toch niet terugbrengt.