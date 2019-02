Jonge scholieren naar ziekenhuis na eten ’wietsnoepjes’

Bij elkaar hadden veertien scholieren van de beertjes gesnoept. Ⓒ Hollandse Hoogte

CLEVELAND - Zeker elf scholieren zijn in de VS in het ziekenhuis beland na het eten van gummi beertjes waarin marihuana zat. Volgens Amerikaanse media dinsdag werden de scholieren tussen 5 en 9 jaar met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.