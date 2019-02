Van wie is in zeehondenpoep gevonden USB-stick?

Op de USB-stick staan foto’s en video’s van zeehonden, gemaakt in de omgeving van het Nieuw-Zeelandse Invercargill. De beelden zijn gemaakt in 2017. De stick heeft het verteringsstelsel van een zeehond overleefd, heeft in de vrieskou gelegen en is nu gevonden door onderzoekers.

NIWA zegt dat de poep met de stick erin gevonden in 2017, door Jodie Warren en Melanie Magnan. De poep werd meegenomen om onderzoek te kunnen doen naar de leefomstandigheden van de flora en fauna in de omgeving.

De stick bleek nog in tact en aan de hand van de gemaakte beelden hoopt het NIWA nu de rechtmatige eigenaar van de geheugenstick te achterhalen: