Perronslaper onder de pannen

Op perron 1 van station Sappemeer Oost huist sinds enige tijd een Engelssprekende man. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - De onbekende man die sinds weken op het station Sappemeer-Oost verbleef is een paar dagen onder de pannen. De kleine stichting Straatwijs uit Groningen heeft zich maandagavond over hem ontfermd en prompt een tijdelijk plekje in een hotel geregeld.