Dit zijn de (schatrijke) kinderen van Hugo Chavez

De dochters van de in 2013 overleden Chavez en andere socialistische leiders hebben niets te klagen. Ze poseren met popsterren, maken verre reisjes en zien er zelf ook nog eens goed uit. Zo is actrice Maria Gabriela (38) met haar vermogen van naar verluidt zo’n 4 miljard euro inmiddels de rijkste vrouw van het land. Dat geld staat voornamelijk op Europese banken gestald.

Maria Gabriela Chavez (r.) samen met de voormalig president van Argentinië. Ⓒ Daily Mail

Dochter Rosinés wekte eerder onder Venezolanen woede door een foto te delen waarop ze poseert met een hand vol dollarbiljetten in Parijs, meldt The Daily Mail. In eigen land werd ze toen al bekritiseerd om haar hoge levensstandaard. Ook andere kinderen van hooggeplaatsten in het land winden er geen doekjes om, zoals de beeldschone Daniela Cabello.

Daniela is de dochter van Maduro’s rechterhand Diosdado Cabello. Ⓒ Daily Mail

Ook Nicolás Maduro, de opvolger van Chavez, kwam eerder onder vuur te liggen nadat hij vorig jaar in Istanboel genoot van een luxueus banket, aangeboden door de Turkse chef-kok Salt Bae. In Venezuela kunnen veel mensen zich amper een stukje vlees permitteren.

De internationaal onder vuur liggende Maduro september 2018 op een feestje met bekendheid Salt Bae in Turkije. Ⓒ Twitter

De reacties op sociale media zijn niet mals. „Dit is wat socialistische regeringen creëren. Een elitaire bovenklasse van overheidsfunctionarissen, en hun families, ten koste van het gestolen geld van hun eigen volk”, schrijft Jason Buttrill op Twitter.